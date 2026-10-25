Fat Elephant

Fat Elephant

Lula’s Probably Trying to Cheat, His Former Lawyer Extended Voting by Two Hours

M Dowling

With a quarter of the votes in and Flavio Bolsonaro leading, Luiz Inácio Lula da Silva’s former lawyer, a justice, decided to keep the polls open for two additional hours. Lula is trying to cheat.

Judges run Brazil as they do in the United States.

During the debates, Lula said that if he wins, he would prosecute Bolsonaro.

Featured Image: Wikimedia Commons

Gab