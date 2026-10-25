Lula’s Probably Trying to Cheat, His Former Lawyer Extended Voting by Two Hours
With a quarter of the votes in and Flavio Bolsonaro leading, Luiz Inácio Lula da Silva’s former lawyer, a justice, decided to keep the polls open for two additional hours. Lula is trying to cheat.
Judges run Brazil as they do in the United States.
During the debates, Lula said that if he wins, he would prosecute Bolsonaro.
🚨🇧🇷 | EL SENADOR ELECTO DERECHISTA CARLOS JORDY DENUNCIÓ INTERFERENCIA ELECTORAL CONTRA FLÁVIO BOLSONARO:
“Es otra interferencia del Poder Judicial, de ministros aliados de Lula, para intentar revertir lo irreversible. […] Lula gobierna el país en alianza con ministros que son sus aliados. […] Es una intervención totalmente inconcebible del Poder Judicial. Tenemos que ponerle fin a esta dictadura judicial y a esta forma repulsiva de gobernar nuestro país, para mandar al PT y a Lula al basurero de la historia. […] ¿Qué son dos horas para quienes esperamos cuatro años viviendo esta pesadilla? Les vamos a dar una paliza. Vamos a ganar por cinco millones de votos de diferencia”.
— La Derecha Diario (@laderechadiario) October 25, 2026
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